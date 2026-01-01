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    Classic Baumwolle Mopp Klettsystem 40 cm | Kärcher

    White mop head with blue backing, featuring dense loops and fringe edges, labelled Kärcher.

    Classic Baumwolle Mopp Klettsystem 40 cm

    Artikelnummer: 6.999-275.0

    • Kletthalterung
    • 70 % Baumwolle, 30 % PET
    • Universal für Reinigung mit viel Wasser und zur Flüssigkeitsentfernung
    ¹⁾
    Bei Einhaltung bzw. Verwendung der empfohlenen Temperaturen und Waschmittel. Zusätzlich kann der Einsatz eines Trockners, speziell bei höheren Temperaturen, die Lebensdauer deutlich verringern.