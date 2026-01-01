Classic Baumwolle Staubmopp 60 cm | Kärcher

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Artikelnummer: 6.999-090.0
Programm
CLASSIC
Textilienart
Mehrwegtextilien
Arbeitsbreite (cm)
60
Material
100% Baumwolle
Textilienmaterial
Kein Mikrofaser
Herstellungsart
Gewebeträger / Rücken mit aufgetufteten Schlingen
Waschtemperatur (°C)
60
Waschempfehlung (°C)
60
Waschzyklen¹⁾
150
Schmutzart
Lose Verschmutzung
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt (kg)
0.3
Abmessungen (L × B) (mm)
600 x 130
Anwendungsgebiete