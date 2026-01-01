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    Classic Baumwolle Staubmopp 60 cm | Kärcher

    Two beige mop heads with fluffy texture, one facing up showing stitching, the other facing down showing the label.

    Classic Baumwolle Staubmopp 60 cm

    Artikelnummer: 6.999-090.0

    • Taschenhalterung
    • 100 % Baumwolle, 60 cm
    • Universal für trockene, nebelfeuchte Reinigung auf Hartböden
    ¹⁾
    Bei Einhaltung bzw. Verwendung der empfohlenen Temperaturen und Waschmittel. Zusätzlich kann der Einsatz eines Trockners, speziell bei höheren Temperaturen, die Lebensdauer deutlich verringern.