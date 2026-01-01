Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Classic Baumwolle Staubmopp 80 cm | Kärcher

    Two beige mop heads with fluffy texture, one showing the underside with stitching and a label.

    Classic Baumwolle Staubmopp 80 cm

    Artikelnummer: 6.999-091.0

    • Taschenhalterung
    • 100 % Baumwolle, 80 cm
    • Universal für trockene, nebelfeuchte Reinigung auf Hartböden
    ¹⁾
    Bei Einhaltung bzw. Verwendung der empfohlenen Temperaturen und Waschmittel. Zusätzlich kann der Einsatz eines Trockners, speziell bei höheren Temperaturen, die Lebensdauer deutlich verringern.