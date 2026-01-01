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    Classic Baumwolle Tuft Mopp Combo 40 cm | Kärcher

    Two white Kärcher mop pads with fringed edges and textured surfaces, placed side by side on a white background.

    Classic Baumwolle Tuft Mopp Combo 40 cm

    Artikelnummer: 3.337-959.0

    • Taschenhalterung
    • 50 % Baumwolle, 50 % PET
    • Universal für Reinigung mit viel Wasser, Außenfransen für losen Grobschmutz
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