Classic Baumwolle Tuft Mopp Combo 40 cm | Kärcher

Schlingen und Außenfransen des Baumwollmopps Basic bestehen aus hochwertiger Baumwolle zur optimalen Aufnahme von Flüssigkeit. Dazu sorgt ein geringer Polyesteranteil für hohe Garnstabilität und Formbeständigkeit. Während die Schlingen des Wischbezugs auf der Innenfläche des Mopps effektiv und gründlich Schmutz entfernen, beseitigen die beiden Reihen mit Außenfransen auch losen Grobschmutz in Randbereichen. Damit eignet sich dieser Mopp sehr gut zur Industriereinigung, in anderen Bereichen mit hohem Schmutzaufkommen sowie auf unebenen Bodenflächen. Der Baumwollmopp ist mit allen herkömmlichen Klapphaltern mit Taschen- oder Laschenfixierung kompatibel und eignet sich für Einsätze im Flachmoppsystem mit Doppeleimerfahrwagen oder Eineimerfahrwagen und Presse von Kärcher.