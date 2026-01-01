Classic Baumwolle Tuft Mopp Combo 40 cm | Kärcher

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Artikelnummer: 3.337-959.0
Programm
STANDARD
Bodenbeschaffenheit
Glatt und leicht strukturiert
Verschmutzungsgrad
Niedrig bis mittel
Textilienart
Mehrwegtextilien
Arbeitsbreite (cm)
40
Material
50% Baumwolle / 50% PET
Textilienmaterial
Baumwolle mix
Herstellungsart
PET-Trägergewebe mit aufgetufteten Schlaufen
Textilienstruktur
Schlingenflor
Waschtemperatur (°C)
90
Waschempfehlung (°C)
60
Trocknertemperatur (°C)
60
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt / Gewicht pro m² (kg)
0.2
Verpackungsgewicht (kg)
0.2
Abmessungen (L × B) (mm)
400 130
Abmessungen, verpackt (mm)
400 x 130 x 150
Anwendungsgebiete