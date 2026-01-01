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    Baumwolle Tuft Taschensystem Feuchtwischbezug, 50 cm | Kärcher

    Two rectangular beige mop pads with fringed edges, one overlapping the other, on a white background.

    Baumwolle Tuft Taschensystem Feuchtwischbezug, 50 cm

    Artikelnummer: 9.212-097.0

    • Taschenhalterung
    • 70 % Baumwolle, 30 % PET
    • Universal für Reinigung mit viel Wasser, zur Flüssigkeitsentfernung
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