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    Set Fensterreinigung | Kärcher

    Black Kärcher cleaning kit bag open, showing various cleaning tools like squeegees, cloths, and handles neatly arranged inside.

    Set Fensterreinigung

    Artikelnummer: 9.212-275.0

    • Professionelle Grundausstattung für praktische und effiziente Fensterreinigung
    • Teleskopstange 2 × 125 cm, Einwascher 35 cm u. Textilien, Abzieher 25, 35, 45 cm
    • 5 × Mehrfachtücher, 2 × Fensterschaber und Ersatzklingen, 1 × Arbeitstasche
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