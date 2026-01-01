Classic Handspritzpistole M22 | Kärcher

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Artikelnummer: 4.760-843.0Hochwertige Classic-Handspritzpistole mit robustem Ventil. Auch geeignet für Kärcher Heißwasser-Hochdruckreiniger.
Temperatur (°C)
max. 155
Anschlussgewinde
M 22
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.5