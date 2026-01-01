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    Classic Handspritzpistole M22 | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner gun with black and yellow design, featuring a textured grip and metal connectors.

    Classic Handspritzpistole M22

    Artikelnummer: 4.760-843.0

    Hochwertige Classic-Handspritzpistole mit robustem Ventil. Auch geeignet für Kärcher Heißwasser-Hochdruckreiniger.