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    Wet Disinfection WDS Halter, 40 cm | Kärcher

    Grey mop head with turquoise accents, featuring a central swivel joint and locking mechanism, viewed from above.

    Wet Disinfection WDS Halter, 40 cm

    Artikelnummer: 9.212-095.0

    Wet Disinfection WDS Halter aus Polyamid.
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