Wet Disinfection WDS Halter, 50 cm | Kärcher

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Artikelnummer: 9.212-096.0Wet Disinfection WDS Halter aus Polyamid.
Arbeitsbreite (cm)
50
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt (kg)
0.6
Verpackungsgewicht (kg)
0.7
Abmessungen (L × B) (mm)
500 x 130
Abmessungen, verpackt (mm)
500 x 130 x 150
Anwendungsgebiete