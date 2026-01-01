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    Classic Staubmopphalter 120 cm | Kärcher

    Metal frame with a central bracket, designed for mounting or attachment, isolated on a white background.

    Classic Staubmopphalter 120 cm

    Artikelnummer: 6.999-108.0

    • Taschenhalterung, starre Anbindung für sichere Vorwärtsbewegung
    • Anbringung mit Schlaufenbefestigung, 120 cm