Classic Staubmopphalter 120 cm | Kärcher

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Artikelnummer: 6.999-108.0
Programm
CLASSIC
Schmutzart
Lose Verschmutzung
Textilienart
Mehrwegtextilien
Arbeitsbreite (cm)
120
Material
Stahl, verzinkt
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt (kg)
1.6
Abmessungen (L × B) (mm)
1200 x 90
Anwendungsgebiete