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    Classic Staubmopphalter 60 cm | Kärcher

    Grey and yellow Kärcher mop holder with a metal frame, viewed from the front against a white background.

    Classic Staubmopphalter 60 cm

    Artikelnummer: 6.999-092.0

    • Taschenhalterung, 360° rotierbarer Mopphalter
    • Anbringung mit Klappmechanismus, 60 cm