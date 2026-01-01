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    Classic Staubmopphalter 80 cm | Kärcher

    Floor mop frame with a teal handle attachment, featuring a rectangular metal structure.

    Classic Staubmopphalter 80 cm

    Artikelnummer: 6.999-093.0

    • Taschenhalterung, 360° rotierbarer Mopphalter
    • Anbringung mit Klappmechanismus, 80 cm