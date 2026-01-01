Classic Staubmopphalter MultiLink 60 cm | Kärcher

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Artikelnummer: 9.212-114.0
Programm
CLASSIC
Schmutzart
Lose Verschmutzung
Textilienart
Mehrwegtextilien
Arbeitsbreite (cm)
60
Material
Stahl, verzinkt
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt (kg)
0.4
Verpackungsgewicht (kg)
0.4
Abmessungen (L × B) (mm)
580 x 90
Abmessungen, verpackt (mm)
580 x 90 x 230
Ausrüstung
Anwendungsgebiete