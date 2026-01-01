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    Classic Staubmopphalter MultiLink 60 cm | Kärcher

    Grey mop frame with a rectangular metal handle, viewed from above against a white background.

    Classic Staubmopphalter MultiLink 60 cm

    Artikelnummer: 9.212-114.0

    • Taschenhalterung mit Blocksystem, Schnellwechselhalter LAMPO
    • Anbringung mit Klappmechanismus, 60 cm