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    Lampo Feuchtwischhalter aus Metall und Kunststoff, 80 cm | Kärcher

    Grey floor mop with a rectangular frame and adjustable handle, viewed from above on a white background.

    Lampo Feuchtwischhalter aus Metall und Kunststoff, 80 cm

    Artikelnummer: 9.212-115.0

    • Taschenhalterung mit Blocksystem, Schnellwechselhalter LAMPO
    • Anbringung mit Klappmechanismus, 80 cm