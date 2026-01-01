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    Classic Vlies-Tuch Soft gelb 38 x 40 cm 20 x | Kärcher

    Yellow cleaning cloth folded neatly on a white background.

    Classic Vlies-Tuch Soft gelb 38 x 40 cm 20 x

    Artikelnummer: 9.212-179.0

    • Vliestuch 70 % Viskose, 20 % PP, 10 % PE
    • 38 × 40 cm, 130 g/m²
    • Standard
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