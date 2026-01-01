Classic Vlies-Tuch Soft gelb 38 x 40 cm 20 x | Kärcher

Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Artikelnummer: 9.212-179.0
Textilienart
Mehrwegtextilien
Material
70% Viskose / 20% PP / 10% PE
Waschtemperatur (°C)
60
Waschzyklen¹⁾
250
Menge (Stück)
20
Gewicht pro Produkt / Gewicht pro m² (kg / g/m²)
0.2 / 130
Verpackungsgewicht (kg)
0.3
Abmessungen (L × B) (mm)
380 x 400
Anwendungsgebiete