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    Wasserschieber verstärkt, 55 cm | Kärcher

    Metal floor squeegee with a black rubber blade and a sturdy handle attachment, set against a white background.

    Wasserschieber verstärkt, 55 cm

    Artikelnummer: 3.345-177.0

    Verstärkter Wasserschieber mit 55 cm Breite speziell für harte Arbeitseinsätze.