Wasserschieber verstärkt, 55 cm | Kärcher

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Artikelnummer: 3.345-177.0Verstärkter Wasserschieber mit 55 cm Breite speziell für harte Arbeitseinsätze.
Arbeitsbreite (cm)
55
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt (kg)
0.5
Abmessungen (L × B × H) (mm)
550 x 40 x 100
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete