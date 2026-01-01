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    Wasserschieber verstärkt, 75 cm | Kärcher

    Metal floor squeegee with black rubber blade and adjustable handle bracket, isolated on white background.

    Wasserschieber verstärkt, 75 cm

    Artikelnummer: 3.345-178.0

    Für harte Arbeitseinsätze und streifenfreie Trocknung der Böden: verstärkter, 75 cm breiter, schwarzer Wasserschieber von Kärcher.