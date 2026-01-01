Wasserschieber verstärkt, 75 cm | Kärcher

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Artikelnummer: 3.345-178.0Für harte Arbeitseinsätze und streifenfreie Trocknung der Böden: verstärkter, 75 cm breiter, schwarzer Wasserschieber von Kärcher.
Arbeitsbreite (cm)
75
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt (kg)
0.6
Abmessungen (L × B × H) (mm)
750 x 40 x 100
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete