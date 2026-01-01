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    Akku-Bürstsauger CV 30/2 Bp Anniversary Edition | Kärcher

    Kärcher upright vacuum cleaner with hose attachment, standing next to a stack of vacuum bags.

    Akku-Bürstsauger

    CV 30/2 Bp Anniversary Edition

    Artikelnummer: 1.023-209.0