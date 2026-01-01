Teppichbürstsauger CV 60/1 RS Bp Pack | Kärcher

Aufstehen gegen Staub und Schmutz: Dank 2 gegenläufiger Bürstenwalzen und dem praktischen Seitenbesen macht der flexible Aufsteh-Teppichbürstsauger CV 60/1 RS Bp Pack die Reinigung von textilen Bodenbelägen und Hartflächen aller Art schnell und effizient. Zum Absaugen kleinerer Flächen, unter Möbeln oder in Ecken integriert das Gerät standardmäßig einen ausziehbaren Saugschlauch mit Saugrohr sowie eine Kombibodendüse und Kleindüsen. Im Lieferumfang enthaltene HEPA-13-Filterbeutel und Abluftfilter sowie der Akku und das Ladegerät sorgen dafür, dass der CV 60/1 RS Bp Rack direkt einsatzbereit ist.

Gegenläufige Bürstenwalzen Universell einsetzbar auf textilen und harten Bodenbelägen. HEPA-13-Filter HEPA-13-Filter und -Filterbeutel reinigen die Abluft effektiv und sorgen für hohe Anwendersicherheit. Saugrohr mit extralangem Schlauch Saugrohr inkl. eines extralangen und zusätzlich verlängerbaren Schlauchs für die komfortable Reinigung schwer zugänglicher Bereiche wie Ecken, Treppen und unter Möbelstücken. Kraftvoller und langlebiger Elektromotor Leistungsstarker Antrieb für eine starke Performance auch auf Rampen mit bis zu 10 % Steigung, hochflorigen Teppichböden und weichen Hartböden. Kompaktes Design Hohe Wendigkeit. Einfacher Transport in Aufzügen ermöglicht Einsätze auch in mehrstöckigen Gebäuden. Schnelle und einfache Wartung Einfacher Wechsel der Filterbeutel. Gute Zugänglichkeit zu allen servicerelevanten Stellen.