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    Teppichbürstsauger CV 60/1 RS Bp Pack | Kärcher

    Grey Kärcher professional floor scrubber with black wheels and steering handle, shown on a white background.

    Teppichbürstsauger

    CV 60/1 RS Bp Pack

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.012-109.0

    • Effiziente Reinigung textiler Bodenbeläge und aller Hartböden
    • HEPA-13-Filtration für reine Atemluft und eine gesunde Arbeitsumgebung
    • Inklusive On-Board-Ladegerät und Akku
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