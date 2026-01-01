Teppichkehrsaugmaschine CVS 65/1 Bp | Kärcher

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Teppichkehrsaugmaschine
Artikelnummer: 1.517-301.0
Akkuplattform
36-V-Akkuplattform
Arbeitsbreite (mm)
450
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)
625
Flächenleistung theoretisch (m²/h)
1800
Vakuum (mbar)
1
Behälterinhalt (l)
20
Aufnahmeleistung (W)
300
Schalldruckpegel (dB(A))
56
Akkutyp
Lithium-Ionen-Wechselakku
Spannung (V)
36
Farbe
Anthrazit
Gewicht (mit Zubehör) (kg)
36.9
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
43.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
980 x 675 x 1070
Lieferumfang
Ausrüstung
Handbuch
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Produktinformationen
Handbuch
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Anwendungsgebiete