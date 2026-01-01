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    Teppichkehrsaugmaschine CVS 65/1 Bp | Kärcher

    Sale
    Kärcher floor sweeper with grey body, black handle, and yellow accents, featuring a side brush and wheels.

    Teppichkehrsaugmaschine

    CVS 65/1 Bp

    Artikelnummer: 1.517-301.0

    • 2-stufiges HEPA-Filtersystem
    • Autonomer Akkubetrieb
    • Geringes Arbeitsgeräusch