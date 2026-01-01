Dampfstrahldüse 40°, 085 | Kärcher

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Artikelnummer: 2.114-009.0Dampfdüse aus Messing für den Betrieb der HDS in Dampfstufe.
Düsengröße ( )
85
Winkel (°)
40
Anschlussgewinde
EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0