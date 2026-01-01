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    Dampfstrahldüse 40°, 100 | Kärcher

    Brass Kärcher nozzle with engraved logo, cylindrical shape, isolated on white background.

    Dampfstrahldüse 40°, 100

    Artikelnummer: 2.114-011.0

    Dampfdüse aus Messing für den Betrieb der HDS in Dampfstufe.