Dampfstrahldüse 50°, 001,5 | Kärcher

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Artikelnummer: 4.766-023.0Flachstrahl 50°, für Reinigungs- und Auftauarbeiten in der Dampfstufe - wie Auftauen von Sand und Kies, Enteisen von Schalungsmaterial, Entkonservieren von Fahrzeugen
Düsengröße (mm)
1.5
Winkel (°)
50
Anschlussgewinde
M22 x 1,5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2