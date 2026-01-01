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    Dampfstrahldüse 50°, 002 | Kärcher

    Brass nozzle with a flat, wide opening and hexagonal connector, designed for high-pressure cleaning applications.

    Dampfstrahldüse 50°, 002

    Artikelnummer: 4.766-024.0

    Flachstrahl 50°, für Reinigungs- und Auftauarbeiten in der Dampfstufe - wie Auftauen von Sand und Kies, Enteisen von Schalungsmaterial, Entkonservieren von Fahrzeugen