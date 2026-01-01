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    Effiziente Desinfektions- und Hygienelösungen für gewerbliche Anwender | Kärcher

    Hocheffiziente Desinfektions- und Hygienelösungen

    Ob auf Oberflächen, Gegenständen, Fußböden oder sogar in der Raumluft: Krankheitserreger wie Viren, Bakterien oder Pilze sind allgegenwärtig. Und nicht allen hält unser Immunsystem mühelos stand, wie das Coronavirus leider eindrucksvoll bewiesen hat. Mit hochwirksamen Desinfektions- und Hygienelösungen bietet Kärcher für jede Umgebung und jede Anwendung die jeweils maßgeschneiderte Antwort für den jeweiligen Bedarf – heute und in Zukunft.

    Metzger desinfiziert Oberfläche mit Hochdruckreiniger

    Hochdruckreiniger

    Kärcher Staubsauger filtert bei der Bodenreinigung im Büro

    Staubsauger

    Person desinfiziert Hotelboden mit heißem Dampf

    Dampfreiniger und Dampfsauger

    Person desinfiziert Haltestelle mit einem Heißwasser-Hochdruckreiniger

    Heißwasser-Hochdruckreiniger

    Person verwendet Reinigungstuch mit chemischer Desinfektion zur manuellen Reinigung

    Manuelle Desinfektion

    Kompromisslose Hygiene. Mit Augenmaß.

    Ein Büro ist kein Operationssaal, eine Schule keine Restaurantküche und ein geschlossener Behandlungsraum nicht der Außenpoolbereich eines Hotels. Deshalb gibt es auch nicht die eine Desinfektions- und Hygienelösung von Kärcher, sondern individuell auf die tatsächlichen Anforderungen abgestimmte Produkte, die von Fall zu Fall für Nutzer und Kunden die erforderliche Hygienesicherheit gewährleisten.

    Kluge Infektionsprävention beginnt mit einem richtig austarierten Reinigungs- und Hygienekonzept. Als ganzheitlicher Partner für Reinigungs- und Hygienefragen beraten wir Sie sehr gerne, analysieren gemeinsam mit Ihnen Ihren Bedarf an Maßnahmen zur Desinfektion und Hygiene, entwickeln einen Plan und empfehlen Ihnen erst dann die jeweils passenden Produkte aus unserem umfangreichen Portfolio. Vom chemischen Desinfektionsmittel über thermische Desinfektionsgeräte, wie beispielsweise Dampfreiniger oder Heißwasser-Hochdruckreiniger sind unsere Lösungen perfekt aufeinander abgestimmt und selbstverständlich nach europäischen Standards zertifiziert.

    Broschüre

    Image Broschüre Healthcare

    Die thermische Desinfektion

    Hitze ist ein hochwirksames und zuverlässiges Mittel, um Mikroorganismen nach bereits kurzer Kontaktzeit zu inaktivieren oder abzutöten. Kärcher konnte dies für seine Heißwasser-Hochdruckreiniger, Dampfreiniger und Dampfsauger von einem externen Labor in unabhängigen Versuchen bis zu einem Wirksamkeitsgrad der Desinfektion belegen.

    Eigenschaften der thermischen Desinfektion

    Heißwasser-Hochdruckreiniger, Dampfreiniger und Dampfsauger von Kärcher wirken nachweislich bakterizid und inaktivieren sowohl behüllte Viren, die Krankheiten wie COVID-19, Grippe, Mumps, Masern, Ebola oder Hanta auslösen, als auch die in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Schulen und Kindergärten häufig auftretenden Erreger Adeno-, Rota- und Noroviren.

    Für die Behandlung mit Heißwasser oder Wasserdampf eignen sich insbesondere temperaturunempfindliche Hartflächen und Außenflächen sowie Flächen und Bereiche, wo eine chemische Desinfektion nicht erwünscht oder nicht möglich ist.

    Vorteile der thermischen Desinfektion

    • Vollständig ohne chemische Zusätze
    • Keine (Produkt-)Rückstände auf behandelten Flächen
    • Zeitaufwendiges Nachspülen entfällt
    • Toleranzbildung der Erreger wird vermieden
    • Heißwasser – die beste Wahl für Außenbereiche

    Lösungen zur thermischen Desinfektion von Kärcher

    Person desinfiziert Hotelboden mit heißem Dampf

    Dampfreiniger und Dampfsauger

    Ausgestattet mit den entsprechenden Zubehören, ist die desinfizierende Wirkung von Dampfreinigern und Dampfsaugern von Kärcher nach europäischer Norm EN 16615 zertifiziert. Sie wirken bakterizid und begrenzt viruzid PLUS, das heißt sie unterstützen die Eindämmung von Krankheitswellen durch die häufigsten bakteriell und viral bedingten Infekte. Damit eignen sie sich insbesondere zur hygienischen Reinigung von Nutzflächen und Böden in Küchen-, Sanitär-, Umkleide- und Aufenthaltsbereichen im Gesundheitswesen, in Hotellerie, Gastronomie und in öffentlichen Einrichtungen.

    Person desinfiziert Haltestelle mit einem Heißwasser-Hochdruckreiniger

    Heißwasser-Hochdruckreiniger

    Mit einer Heizleistung von über 65°C und einer Kontaktzeit von einer Minute bieten Heißwasser-Hochdruckreiniger von Kärcher eine von einem unabhängigen Labor nachgewiesene Desinfektionswirkung und sind damit besonders für den Einsatz in Außenbereichen sowie auf großen Flächen geeignet.

    Die chemische Desinfektion

    Eine chemische Desinfektion ermöglicht die Abtötung bzw. die Inaktivierung von Krankheitserregern auf Gegenständen oder Oberflächen mittels eines speziell entwickelten Desinfektionsmittels. Von Sanitation hingegen spricht man bei einer prophylaktischen Unterhaltsdesinfektion (oder auch Routinedesinfektion), wie sie meist auch außerhalb von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen stattfindet.

    Eigenschaften der chemischen Desinfektion

    In Abhängigkeit von Einsatzbereichen und zu behandelnder Oberfläche sind unterschiedliche Wirkstoffe wie beispielsweise Alkohole, Alkylamine, quartäre Ammoniumverbindungen, Perverbindungen oder Chlor zu empfehlen. Hierbei ist im Einzelfall die Wahl des Wirkstoffs genau abzuwägen – wir beraten Sie sehr gerne dazu.

    Desinfektionsmittel und Desinfektionsreiniger von Kärcher eignen sich je nach Zulassung für harte und textile Oberflächen im Gesundheitswesen, in öffentlichen Einrichtungen, Schulen, Kindergärten, Küchen, Kantinen, Sportstätten und an vielen weiteren Orten mehr. Sie bieten ein breites Wirkspektrum gegen eine Vielzahl von Krankheitserregern und überzeugen mit kurzen Einwirkzeiten, geringer Dosierung und guter Materialverträglichkeit. Das breite Angebot an Geräten und manuellem Reinigungsequipment von Kärcher garantiert dabei eine bedarfsgerechte Ausbringung.

    Vorteile der chemischen Desinfektion

    • Möglichkeit zur Reinigung und Desinfektion in einem Arbeitsschritt, auch auf kleinsten Flächen
    • Unkomplizierte, zeitsparende Anwendung mittels Sprühflasche und Tuch
    • Zuverlässige Abtötung aller Keime auf allen Flächen sowie in Ritzen, Nuten und Fugen
    • Hohe Wirksamkeit während der Abtrocknung
    • Schnelle und regelmäßige Desinfektion kritischer Oberflächen möglich

    Lösungen zur chemischen Desinfektion von Kärcher

    Person verwendet Reinigungstuch mit chemischer Desinfektion zur manuellen Reinigung

    Manuelle Desinfektion

    Die Kärcher Desinfektionsreiniger und Desinfektionsmittel sind ideal zur Wischdesinfektion geeignet und sind mit ihrem hohen Wirkspektrum unter anderem nach europäischer Norm EN 14476 geprüft. Im Zusammenspiel mit unserem umfangreichen Sortiment an Einweg- und Mehrwegtextilien für Oberflächen und Böden sowie Moppsystemen eignen sie sich auch zur vorkonditionierten Verwendung.

    Metzger desinfiziert Oberfläche mit Hochdruckreiniger

    Hochdruckreiniger

    Hochdruckreiniger von Kärcher eignen sich hervorragend, um an Orten wie beispielsweise Sanitärbereichen, Schwimmbädern, aber auch in Großküchen, Kühlhäusern und Schlachtereien unsere Desinfektionsreiniger RM 732 sowie das Desinfektionsmittel RM 735 auszubringen. Diese Methode gewährleistet eine schnelle und sichere Desinfektion.

    Infektionsprävention durch Filtration

    Während Oberflächen jeder Art problem- und mühelos mithilfe von Desinfektionsmitteln oder thermischen Desinfektionsgeräten hygienisiert und desinfiziert werden können, sind es die mit Viren belasteten Aerosole in der Raumluft, von denen eine weitere Gesundheitsgefahr ausgeht. Bevor Viren an Staubpartikel gebunden werden und zu Boden fallen, halten sie sich über Stunden in der Raumluft und können so von Menschen eingeatmet werden.

    Eigenschaften Infektionsprävention durch Filtration

    Leistungsstarke Staubsauger von Kärcher, die mit hochwertigen HEPA-14-Filtern ausgestattet sind, schließen eine wichtige Lücke in der Infektionsprävention.

    Staubsauger mit HEPA-14-Filter beseitigen die Viren, die an Partikel gebunden bereits zu Boden fielen, ebenso sicher und effizient. Staubsauger von Kärcher eignen sich zum Einsatz in allen Innenräumen von Schulen, Büros, Gastronomie, Einzelhandel und selbstverständlich auch in Arztpraxen.

    Vorteile der Filtration

    • Das engmaschige Fasernetz der HEPA-14-Filter hält auch kleinste Teilchen zuverlässig zurück
    • Filtert sämtliche Krankheitserreger wie Viren, Bakterien, Schimmelsporen, lungengängige Partikel und Stäube
    • Verringerung des Infektionsrisikos durch Keime und Aerosole

    Lösungen zur Infektionsprävention durch Filtration von Kärcher

    Kärcher Staubsauger filtert bei der Bodenreinigung im Büro

    Staubsauger

    Kärcher Trockensauger wie der T 15/1 Adv HEPA oder der T 10/1 Adv HEPA verfügen über einen leistungsfähigen HEPA-14-Filter, der 99,995 % an Partikel gebundener Viren zuverlässig filtert (geprüft nach EN 1822/2019 und DIN EN 60335-2-69). Dazu arbeiten sie besonders leise und sind daher auch in lärmsensiblen Bereichen wie in Krankenhäusern oder Hotels einsetzbar.

    Teaser SG-4-4

    Bewerten Sie das Hygienerisiko ihrer Einrichtung

    Mithilfe der Kärcher Risikobewertung können sie Hygienerisiken zuverlässig identifizieren und passend zu ihren Standortbedingungen präventiv reinigen. Lassen Sie sich individuell beraten und wählen Sie eine geeignete, effektive und kosteneffiziente Lösung, passend zu Ihren Anforderungen.

    Teaser Hygieneberatung

    Hygienelösungen für Ihr Unternehmen

    Durch die Coronapandemie haben sich die Anforderungen für Gebäudedienstleistungen nachhaltig verändert: oberste Priorität haben verlässliche Hygienelösungen. In diesem Zusammenhang kommt vor allem der Infektionsprävention eine große Bedeutung zu – das gilt in Büros, Schulen, Industrie, Restaurants und vielen weiteren Einrichtungen. Kärcher bietet Ihnen hierbei Lösungen für Ihre individuellen Herausforderungen.