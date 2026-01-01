Ein Büro ist kein Operationssaal, eine Schule keine Restaurantküche und ein geschlossener Behandlungsraum nicht der Außenpoolbereich eines Hotels. Deshalb gibt es auch nicht die eine Desinfektions- und Hygienelösung von Kärcher, sondern individuell auf die tatsächlichen Anforderungen abgestimmte Produkte, die von Fall zu Fall für Nutzer und Kunden die erforderliche Hygienesicherheit gewährleisten.

Kluge Infektionsprävention beginnt mit einem richtig austarierten Reinigungs- und Hygienekonzept. Als ganzheitlicher Partner für Reinigungs- und Hygienefragen beraten wir Sie sehr gerne, analysieren gemeinsam mit Ihnen Ihren Bedarf an Maßnahmen zur Desinfektion und Hygiene, entwickeln einen Plan und empfehlen Ihnen erst dann die jeweils passenden Produkte aus unserem umfangreichen Portfolio. Vom chemischen Desinfektionsmittel über thermische Desinfektionsgeräte, wie beispielsweise Dampfreiniger oder Heißwasser-Hochdruckreiniger sind unsere Lösungen perfekt aufeinander abgestimmt und selbstverständlich nach europäischen Standards zertifiziert.