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    Desinfektionsreiniger, flüssig RM 732 | Kärcher

    Blue Kärcher RM 732 barrel with a label, standing upright on a white background.

    Desinfektionsreiniger, flüssig RM 732

    Artikelnummer: 6.295-417.0

    Der Desinfektionsreiniger RM 732 verbindet einen effizienten Reiniger gegen starke Verschmutzungen mit der Wirksamkeit eines Desinfektionsmittels gegen eine Vielzahl von Krankheitserregern.