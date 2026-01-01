Desinfektionsreiniger, flüssig RM 732 | Kärcher

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Artikelnummer: 6.295-417.0Der Desinfektionsreiniger RM 732 verbindet einen effizienten Reiniger gegen starke Verschmutzungen mit der Wirksamkeit eines Desinfektionsmittels gegen eine Vielzahl von Krankheitserregern.
Gebindegröße (l)
200
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
10
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
215
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Gesetzliche Gewährleistung
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete