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    Dichtkegel kpl. | Kärcher

    Brass nozzle with black plastic grip and two metal pins, isolated on white background.

    Dichtkegel kpl.

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