Dichtkegel kpl. | Kärcher

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Artikelnummer: 4.424-004.0Um Hochdruckschläuche mit Stecknippel an Gewinde mit M22 x 1,5 zu montierenAlternative4.111-032.0 Adapter 4 - Gerät neu / Schlauch alt Swivel
Anschlussgewinde
M22 x 1,5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2