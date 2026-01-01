Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Doppelgriff für exakte Führung des Spritzkopfs | Kärcher

    Two black rubber grips, two metal bars with curved ends, and four screws arranged on a white background.

    Doppelgriff für exakte Führung des Spritzkopfs

    Artikelnummer: 2.863-036.0

    Doppel-Griff. Exakte Führung des Spritzkopfes