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    Doppelstrahlrohr, 960 mm | Kärcher

    Kärcher spray lance with dual nozzles, ergonomic handle, and metal tubing, set against a white background.

    Doppelstrahlrohr, 960 mm

    Artikelnummer: 2.112-016.0

    Stufenlose Regulierung des Arbeitsdrucks direkt am Handgriff bei voller Wassermenge. Geeignet vor allem für die Landwirtschaft (z. B. Stallreinigung).