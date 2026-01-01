Dreckfräser, Klein, 028 | Kärcher

Bei max. 180 bar/18 MPa Arbeitsdruck und 60 °C Wassertemperatur entfaltet der neue Performance Dreckfräser (Düsengröße 028) seine volle Kraft. Dank rotierendem Punktstrahl bedeutet das dann die 10-fache Reinigungspower. Außerdem erbringt er bis zu 50 Prozent mehr Reinigungs- und Flächenleistung als sein Vorgängermodell. Interne Leistungsverluste wurden minimiert und die Strahlqualität erheblich verbessert. Und für eine extrem hohe Standzeit sorgen die Keramikdüse sowie der Keramiklagerring.

Bis zu 50 % höhere Reinigungs- und Flächenleistung als beim Vorgänger Enorme Zeitersparnis. Minimierte Leistungsverluste und Verbesserung der Strahlqualität Dank höherer Reinigungswirkung werden auch hartnäckige Verschmutzungen entfernt. Der rotierende Punktstrahl der Rotordüse kombiniert die Vorteile von Punkt- und Flachstrahl Hohe Reinigungskraft bei gleichzeitig hoher Flächenleistung. Keramikdüse und Keramiklagerring Maximale Lebensdauer. Hohe Reinigungsleistung Zügige Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen.