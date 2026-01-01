Dreckfräser, Klein, 028 | Kärcher

Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Artikelnummer: 4.114-056.0Volle Kraft gegen hartnäckigsten Schmutz: der neue Performance Dreckfräser mit Düsengröße 028 überzeugt mit einer bis zu 50% höheren Reinigungs- und Flächenleistung als beim Vorgänger.
Max. Druck (bar)
180
Druck (bar)
max. 180
Temperatur (°C)
max. 60
Düsengröße ( )
28
Größe
Klein
Anschlussgewinde
EASY!Lock
Farbe
Anthrazit
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
90 x 57 x 57