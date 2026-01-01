Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Dreckfräser, Klein, 028 | Kärcher

    Grey Kärcher high-pressure cleaner nozzle with textured grip and branding.

    Dreckfräser, Klein, 028

    Artikelnummer: 4.114-056.0

    Volle Kraft gegen hartnäckigsten Schmutz: der neue Performance Dreckfräser mit Düsengröße 028 überzeugt mit einer bis zu 50% höheren Reinigungs- und Flächenleistung als beim Vorgänger.
    Angebot anfordern