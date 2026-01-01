Dreckfräser, Klein, 030 | Kärcher

Der neue Performance Dreckfräser (Düsengröße 030) bietet geballte Reinigungspower. Interne Leistungsverluste wurden minimiert und die Strahlqualität dafür erheblich verbessert – für eine bis zu 50 Prozent höhere Reinigungs- und Flächenleistung als sein Vorgänger. Und dank rotierendem Punktstrahl erreicht er die 10-fache Reinigungsleistung im Vergleich zu gewöhnlichen Hochdruckdüsen. Mit Keramikdüse und -lagerring für höchste Standzeit. Für Einsätze mit max. 180 bar/18 MPa und 60 °C Wassertemperatur.

Bis zu 50 % höhere Reinigungs- und Flächenleistung als beim Vorgänger Enorme Zeitersparnis. Minimierte Leistungsverluste und Verbesserung der Strahlqualität Dank höherer Reinigungswirkung werden auch hartnäckige Verschmutzungen entfernt. Der rotierende Punktstrahl der Rotordüse kombiniert die Vorteile von Punkt- und Flachstrahl Hohe Reinigungskraft bei gleichzeitig hoher Flächenleistung. Keramikdüse und Keramiklagerring Maximale Lebensdauer. Hohe Reinigungsleistung Zügige Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen.