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    Dreckfräser, Klein, 035 | Kärcher

    Grey Kärcher high-pressure cleaner nozzle with textured grip and branding.

    Dreckfräser, Klein, 035

    Artikelnummer: 4.114-019.0

    Der neue Performance Dreckfräser (Düsengröße 035) mit rotierendem Punktstrahl macht einen beeindruckenden Unterschied: bis zu 50% mehr Reinigungs- und Flächenleistung als der Vorgänger.