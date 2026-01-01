Dreckfräser, Klein, 035 | Kärcher

Beim neuen Performance Dreckfräser (Düsengröße 035) wurden interne Leistungsverluste minimiert und die Strahlqualität dafür erheblich verbessert. Er verfügt über einen rotierenden Punktstrahl, mit dem er die 10-fache Reinigungspower schafft. Im Vergleich mit seinem Vorgänger erbringt er eine bis zu 50% höhere Reinigungs- und Flächenleistung. Zudem garantieren die Keramikdüse und der Keramiklagerring eine extrem hohe Standzeit. Der Dreckfräser ermöglicht einen Arbeitsdruck von max. 180 bar/18 MPa und eignet sich für Wassertemperaturen bis 60 °C.

Bis zu 50 % höhere Reinigungs- und Flächenleistung als beim Vorgänger Enorme Zeitersparnis. Minimierte Leistungsverluste und Verbesserung der Strahlqualität Dank höherer Reinigungswirkung werden auch hartnäckige Verschmutzungen entfernt. Der rotierende Punktstrahl der Rotordüse kombiniert die Vorteile von Punkt- und Flachstrahl Hohe Reinigungskraft bei gleichzeitig hoher Flächenleistung. Keramikdüse und Keramiklagerring Maximale Lebensdauer. Hohe Reinigungsleistung Zügige Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen.