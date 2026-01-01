Dreckfräser, Klein, 040 | Kärcher

Minimale interne Leistungsverluste und maximale Strahlqualität zeichnen den neuen Performance Dreckfräser (Düsengröße 040) aus – und ermöglichen eine bis zu 50 Prozent höhere Reinigungs- und Flächenleistung als beim Vorgängermodell. Dank rotierendem Punktstrahl erreicht er bei einem Arbeitsdruck von max. 180 bar/18 MPa und einer Wassertemperatur von bis zu 60 °C die 10-fache Reinigungskraft gegenüber herkömmlichen Hochdruckdüsen. Darüber hinaus überzeugt er mit einer Keramikdüse und einem Keramiklagerring für höchste Standzeit.

Bis zu 50 % höhere Reinigungs- und Flächenleistung als beim Vorgänger Enorme Zeitersparnis. Minimierte Leistungsverluste und Verbesserung der Strahlqualität Dank höherer Reinigungswirkung werden auch hartnäckige Verschmutzungen entfernt. Der rotierende Punktstrahl der Rotordüse kombiniert die Vorteile von Punkt- und Flachstrahl Hohe Reinigungskraft bei gleichzeitig hoher Flächenleistung. Keramikdüse und Keramiklagerring Maximale Lebensdauer. Hohe Reinigungsleistung Zügige Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen.