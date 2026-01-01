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    Dreckfräser, Klein, 040 | Kärcher

    Grey Kärcher high-pressure cleaner nozzle with textured grip and branding.

    Dreckfräser, Klein, 040

    Artikelnummer: 4.114-020.0

    Mit rotierendem Punktstrahl für mehr Abtrag: der neue Performance Dreckfräser mit Düsengröße 040 schafft eine bis zu 50% höhere Reinigungs- und Flächenleistung als sein Vorgänger.