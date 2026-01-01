Dreckfräser, Klein, 045 | Kärcher

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Artikelnummer: 4.114-021.0Bis zu 50% mehr Reinigungs- und Flächenleistung als der Vorgänger: beim neuen Performance Dreckfräser (Düsengröße 045) wurden Leistungsverluste minimiert – und die Strahlqualität maximiert.
Max. Druck (bar)
180
Druck (bar)
max. 180
Temperatur (°C)
max. 60
Düsengröße ( )
45
Größe
Klein
Anschlussgewinde
EASY!Lock
Farbe
Anthrazit
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.3