Dreckfräser, Klein, 045 | Kärcher

Das Kraftpaket in einer kleinen Düse: der Performance Dreckfräser (Düsengröße 045) schafft die 10-fache Reinigungsleistung im Vergleich zu üblichen Düsen – dank rotierendem Punktstrahl. Und verglichen mit seinem Vorgänger schafft er eine bis zu 50 Prozent höhere Reinigungs- und Flächenleistung. Mit max. 180 bar/18 MPa und 60 °C Wassertemperatur lässt er auch dem hartnäckigsten Schmutz keine Chance. Und die Keramikdüse und der Keramiklagerring ermöglichen eine extra lange Standzeit.

Bis zu 50 % höhere Reinigungs- und Flächenleistung als beim Vorgänger Enorme Zeitersparnis. Minimierte Leistungsverluste und Verbesserung der Strahlqualität Dank höherer Reinigungswirkung werden auch hartnäckige Verschmutzungen entfernt. Der rotierende Punktstrahl der Rotordüse kombiniert die Vorteile von Punkt- und Flachstrahl Hohe Reinigungskraft bei gleichzeitig hoher Flächenleistung. Keramikdüse und Keramiklagerring Maximale Lebensdauer. Hohe Reinigungsleistung Zügige Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen.