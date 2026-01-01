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    Dreckfräser Vibrasoft, 050 | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner nozzle with grey textured grip and brass connector, labelled "Professional."

    Dreckfräser Vibrasoft, 050

    Artikelnummer: 4.114-066.0

    Rotordüse Vibrasoft mit rotierendem Punktstrahl für 10-fache Reinigungsleistung. Langlebiger Dreckfräser dank Keramikdüse. Reduziert Vibrationen um bis zu 30 %, für höchste Ergonomie.