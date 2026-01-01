Dreckfräser Vibrasoft, 080 | Kärcher

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Artikelnummer: 4.114-068.0Rotordüse Vibrasoft mit rotierendem Punktstrahl für 10-fache Reinigungsleistung. Langlebiger Dreckfräser dank Keramikdüse. Reduziert Vibrationen um bis zu 30 %, für höchste Ergonomie.
Druck (bar)
max. 300
Temperatur (°C)
max. 85
Düsengröße ( )
80
Anschlussgewinde
EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.5