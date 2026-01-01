Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Drehkupplung | Kärcher

    Brass and grey Kärcher hose connector with threaded end.

    Drehkupplung

    Artikelnummer: 4.111-021.0

    Verhindert zuverlässig das Verdrehen von HD-Schläuchen. Anschluss EASY!Lock. Griffschutz