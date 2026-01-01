Drehkupplung | Kärcher

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Artikelnummer: 4.401-091.0Verhindert zuverlässig das Verdrehen von HD-Schläuchen. Anschluss M 22 x 1,5 m. Griffschutz
Anschlussgewinde
M22 x 1,5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2