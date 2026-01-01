Dreifachdüse, 028 | Kärcher

Manuell umschaltbare Dreifachdüse. Robust, langlebig und unempfindlich gegen Schmutz. Bequeme Strahlumstellung zwischen Hochdruckpunkstrahl (0°), Hochdruckflachstrahl (25°) und Niederdruckflachstrahl (40°). Bei Geräten mit Injektor dient der Niederdruckflachstrahl dem Ansaugen und Ausbringen des Reinigungsmittels. Anschluss M 18 x 1,5.