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    Dreifachdüse, 030 | Kärcher

    Grey Kärcher nozzle attachment with textured grip and brass connector, isolated on a white background.

    Dreifachdüse, 030

    Artikelnummer: 4.117-025.0

    Manuell umschaltbare Dreifachdüse. Bequeme Strahlumstellung. Bei Geräten mit Injektor dient der Niederdruckflachstrahl dem Ansaugen und Ausbringen des Reinigungsmittels.