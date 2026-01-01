Dreifachdüse, 043 | Kärcher

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Artikelnummer: 4.767-152.0Manuell umschaltbare Dreifachdüse. Bequeme Strahlumstellung. Bei Geräten mit Injektor dient der Niederdruckflachstrahl dem Ansaugen und Ausbringen des Reinigungsmittels. Anschluss M 18x1,5.
Max. Druck (bar)
300
Düsengröße ( )
43
Temperatur (°C)
max. 80
Anschlussgewinde
M 18
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.3