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    Dreifachdüse, 050 | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner nozzle with black and gold detailing, isolated on a white background.

    Dreifachdüse, 050

    Artikelnummer: 4.767-154.0

    Manuell umschaltbare Dreifachdüse. Bequeme Strahlumstellung. Bei Geräten mit Injektor dient der Niederdruckflachstrahl dem Ansaugen und Ausbringen des Reinigungsmittels. Anschluss M 18x1,5.