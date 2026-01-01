Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Dreifachdüse, 060 | Kärcher

    Black Kärcher spray nozzle with yellow accent, featuring a conical shape and visible internal metal components.

    Dreifachdüse, 060

    Artikelnummer: 4.767-067.0

    Schnelle und bequeme Strahlumstellung durch Schwenken der Düse. Wahl zwischen Hochdruckpunktstrahl, Hochdruckflachstrahl (25°) mit Powerdüsenkontur, manuelle Umstellung auf Niederdruckflachstrahl (40°). Bei Geräten mit Injektor dient der Niederdruckflachstrahl zur Reinigungsmittelansaugung und -ausbringung. Anschluss M18 x 1,5.