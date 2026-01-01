Düsenbeleuchtung, IB 15/120 | Kärcher

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Artikelnummer: 2.815-010.0Düsenbeleuchtung zum Aufschrauben auf die Strahlpistole. Für eine optimale Ausleuchtung des Strahlbereichs.
Gewicht (kg)
0.3
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.4
Abmessungen (L × B × H) (mm)
95 x 95 x 95