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    Düsenbeleuchtung, IB 15/120 | Kärcher

    Black Kärcher nozzle head with six circular openings and a central threaded connector.

    Düsenbeleuchtung, IB 15/120

    Artikelnummer: 2.815-010.0

    Düsenbeleuchtung zum Aufschrauben auf die Strahlpistole. Für eine optimale Ausleuchtung des Strahlbereichs.
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