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    Düsenbeleuchtung, IB 7/40 | Kärcher

    Black Kärcher nozzle head with six circular openings and a central threaded connector.

    Düsenbeleuchtung, IB 7/40

    Artikelnummer: 2.815-011.0

    Düsenbeleuchtung zum aufschrauben auf die Strahlpistole zur Ausleuchtung des Arbeitsbereiches.
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