Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Düseneinsatz ab 1100 l/h - HD | Kärcher

    Metal nozzle with threaded end and mesh tip, featuring rings and holes along its cylindrical body.

    Düseneinsatz ab 1100 l/h - HD

    Artikelnummer: 4.769-002.0

    Hochdruck für Geräte ab 1.100 l/h