Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Düseneinsatz ab 1100 l/h - ND | Kärcher

    Metal nozzle with threaded end and mesh tip, featuring rings and holes along its cylindrical body.

    Düseneinsatz ab 1100 l/h - ND

    Artikelnummer: 4.769-006.0

    Niederdruck für Geräte ab 1.100 l/h