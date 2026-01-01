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    Düseneinsatz bis 1100 l/h - HD | Kärcher

    Metal nozzle with threaded end and mesh tip, featuring rings and holes along its cylindrical body.

    Düseneinsatz bis 1100 l/h - HD

    Artikelnummer: 4.769-003.0

    Düseneinsatz für RM-Injektor 3.637-001 zum Ausbringen von Reinigungsmittel im Hochdruck-Betrieb. Für Geräte mit einer Wassermenge bis zu 1.100 l/h.