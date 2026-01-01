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    Düseneinsatz bis 1100 l/h - ND | Kärcher

    Metal nozzle with threaded end and mesh tip, featuring rings and holes along its cylindrical body.

    Düseneinsatz bis 1100 l/h - ND

    Artikelnummer: 4.769-001.0

    Niederdruck für Geräte bis 1.100 l/h