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    Düsenkit 055 zu Inno / Easy Set 500–600 l/h | Kärcher

    Four Kärcher pressure washer accessories: a metal nozzle, a cylindrical connector, a black plastic seal, and a rubber O-ring.

    Düsenkit 055 zu Inno / Easy Set 500–600 l/h

    Artikelnummer: 2.640-870.0

    Optimale Anpassung an unterschiedliche Geräteleistungen für wirtschaftlichen Einsatz.